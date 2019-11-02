В Хмельницкой области перевернулся автобус: 8 травмированных

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Суббота, 2 ноября 2019, 14:13

В Хмельницкой области перевернулся рейсовый автобус. По предварительным данным, в результате аварии травмировались 7 пассажиров и водитель.

Источник: полиция Хмельницкой области

 

Детали: ДТП произошло в субботу около 11 часов утра на окраине села Должок Каменец-Подольского района.

Рейсовый автобус, который двигался по маршруту "Залесье-1 - Каменец-Подольский", съехал в кювет и перевернулся.

По предварительным данным, в результате аварии 31-летний водитель и 7 пассажиров автобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавших доставили в Каменец-Подольскую районную больницу.

 

Дословно полиция: "По предварительной информации, в транспортном средстве заклинило колесо, но окончательные выводы о причинах аварии можно будет сделать только после получения результатов автотехнической экспертизы и по завершении расследования".

Украинская правда
Темы: Хмельницкий ДТП


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