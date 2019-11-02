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Ситуация с дифтерией под контролем – министр

Суббота, 2 ноября 2019, 14:46

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявляет, что ситуация с дифтерией в Украине под контролем, и противодифтерийной сыворотки есть достаточное количество.

Источник: интервью Скалецкой ВВС.Украина

Прямая речь: "Мы еще не говорим о серьезной эпидемии, ситуация с дифтерией под контролем. В прошлом году было 10 больных, а использовали 141 дозу сыворотки. Несколько сотен списали, потому что закончился срок годности. То есть 141 флакон - это и была потребность Украины в сыворотке.

В этом году мы имеем 200 флаконов, еще дополнительно 150 или 170 нам передадут международные организации в качестве гуманитарной помощи. Еще 100 тоже в качестве помощи предоставят посольства, в случае, если будет такая необходимость. То есть на самом деле мы можем рассчитывать на 450 флаконов сыворотки, и этого количества лекарств достаточно".

Детали: Скалецкая подчеркнула необходимость повышения уровня вакцинации.

"Мы должны сделать все, чтобы предотвратить заболевание. Работа ведется и с губернаторами, и с департаментами здравоохранения, информационные кампании запускаются. Количества вакцин достаточно, чтобы поднять уровень вакцинации", - сказала она.

"Я надеюсь, что в регионах мы будем видеть динамику увеличения вакцинации. Если ее не будет, дальше я уже буду говорить с губернаторами", - добавила министр.

Что было раньше: На 1 ноября 2019 года в Украине зарегистрировано 22 случая дифтерии.

Украинская правда

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Темы: Скалецкаямедицина
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