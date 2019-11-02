Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

С полуночи боевики трижды стреляли на донецком направлении

Суббота, 2 ноября 2019, 15:59

С полуночи 2 ноября боевики трижды стреляли на Донецком направлении.

Источник: сводка Минобороны Украины относительно обстановки в районе проведения ООС по состоянию на 12:30

Детали: По данным МОУ, ночью противник ни проявлял огневой активности, а после 9:00 в районах н.п. Талаковка и Водяное были зафиксированы непродолжительные враждебные обстрелы из автоматических гранатометов.

Около 10:00 оккупанты со стороны н.п. Белая Каменка выпустили 3 мины 120-го калибра по позициям ООС, оборудованных неподалеку Новогригорьевки. 

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассМинские соглашения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
ООС
На Донбассе погиб командир отряда оккупантов "Ахмат" – РосСМИ
На Донбассе РФ активно атакует, 10 нападений отбиты – сводка штаба ООС
Украинские защитники отбили 9 атак врага, уничтожили вертолет и 19 танков – ООС
Последние новости
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
Все новости...
Реклама: