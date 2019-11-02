С полуночи боевики трижды стреляли на донецком направлении

С полуночи 2 ноября боевики трижды стреляли на Донецком направлении.

Источник: сводка Минобороны Украины относительно обстановки в районе проведения ООС по состоянию на 12:30

Детали: По данным МОУ, ночью противник ни проявлял огневой активности, а после 9:00 в районах н.п. Талаковка и Водяное были зафиксированы непродолжительные враждебные обстрелы из автоматических гранатометов.

Около 10:00 оккупанты со стороны н.п. Белая Каменка выпустили 3 мины 120-го калибра по позициям ООС, оборудованных неподалеку Новогригорьевки.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.