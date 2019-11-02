У Кличко заявили, что правительство завершило проверку КГГА с нарушениями

Комиссия Кабинета министров, которая проводила проверку исполнительной дисциплины в КГГА завершила работу с нарушением закона.

Источник: заявление советника мэра Киева Владимира Бондаренко в Facebook

Дословно: "Комиссия правительства, проверявшая исполнительную дисциплину в КГГА, наконец закончила работу. К большому сожалению - с нарушением закона. В 19:30 1 ноября хотела предоставить на ознакомление вывод из 880 страниц и хотела бы получить подписи. Аврал и турборежим? Скорее - обычная практика. Практика вне закона. Т.к. должны были дать возможность ознакомиться с талмудом в рабочее время и до 1 ноября", - заявил Бондаренко.

Детали: Советник Кличко отметил, что в КГГА предоставили все документы, за которыми обратились в рамках проверки и ознакомятся с выводами в первый рабочий день - 4 ноября.

Знать больше:

Києве мій! Как Зеленский собирается подвинуть Кличко

Напомним,

Правительственная проверка касается исполнительской дисциплины КГГА - организации работы по выполнению городской администрацией задач, определенных законами Украины, актами президента, постановлениями Верховной Рады, актами Кабинета министров и поручениями премьер-министра.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко обращался в Госаудитслужбу с просьбой проверить деятельность столичной власти, поскольку полную проверку деятельности может осуществлять только ГАСУ.

Что было раньше: