У Кличко заявили, что правительство завершило проверку КГГА с нарушениями
Комиссия Кабинета министров, которая проводила проверку исполнительной дисциплины в КГГА завершила работу с нарушением закона.
Источник: заявление советника мэра Киева Владимира Бондаренко в Facebook
Дословно: "Комиссия правительства, проверявшая исполнительную дисциплину в КГГА, наконец закончила работу. К большому сожалению - с нарушением закона. В 19:30 1 ноября хотела предоставить на ознакомление вывод из 880 страниц и хотела бы получить подписи. Аврал и турборежим? Скорее - обычная практика. Практика вне закона. Т.к. должны были дать возможность ознакомиться с талмудом в рабочее время и до 1 ноября", - заявил Бондаренко.
Детали: Советник Кличко отметил, что в КГГА предоставили все документы, за которыми обратились в рамках проверки и ознакомятся с выводами в первый рабочий день - 4 ноября.
Знать больше:
Києве мій! Как Зеленский собирается подвинуть Кличко
Напомним,
- Правительственная проверка касается исполнительской дисциплины КГГА - организации работы по выполнению городской администрацией задач, определенных законами Украины, актами президента, постановлениями Верховной Рады, актами Кабинета министров и поручениями премьер-министра.
- Ранее мэр Киева Виталий Кличко обращался в Госаудитслужбу с просьбой проверить деятельность столичной власти, поскольку полную проверку деятельности может осуществлять только ГАСУ.
Что было раньше:
- Народный депутат от "Слуги народа", который метит на пост главы КГГА, Александр Ткаченко обратился к премьеру Алексею Гончаруку с просьбой провести аудит деятельности мэра Киева Виталия Кличко, КГГА и ее структур.
- Премьер-министр Алексей Гончарук разрешил аудит деятельности Виталия Кличко и властных структур Киева. По словам депутата от "Слуги народа" Александра Ткаченко, которого называли претендентом на пост главы КГГА, проверка начнется после 22 сентября и продлится до 8 октября.
- Офис президента добивался отставки Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации с конца июля.
- Предыдущий состав правительства Владимира Гройсмана отставку Кличко рассматривать отказался.
- 4 сентября Кабмин согласовал увольнение Виталия Кличко. Кличко назвал решение Кабмина незаконным.
- Кличко подал в суд на Кабинет министров, премьер-министра Алексея Гончарука и руководителя Офиса президента Андрея Богдана из-за решения об увольнении его с должности главы Киевской городской государственной администрации.
- У партии "Слуга народа" есть две кандидатуры на пост главы Киевской городской госадминистрации. Это - Ткаченко и бизнесмен Андрей Холодов.
powered by lun.ua