Арестовали директора лесхоза за взятку детективу НАБУ

Директор одного из госпредприятий Харьковской области, подозреваемый в предложении и даче взятки старшему детективу НАБУ в сумме 100 тыс. долларов, взят под стражу на 2 месяца.

Источник: Решение Высшего антикоррупционного суда, сообщает пресс служба САП

Детали: Суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумы 4,994 млн грн.

Напомним,