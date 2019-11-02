Арестовали директора лесхоза за взятку детективу НАБУ

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Суббота, 2 ноября 2019, 21:21

Директор одного из госпредприятий Харьковской области, подозреваемый в предложении и даче взятки старшему детективу НАБУ в сумме 100 тыс. долларов, взят под стражу на 2 месяца.

Источник: Решение Высшего антикоррупционного суда, сообщает пресс служба САП

Детали: Суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумы 4,994 млн грн.

Напомним,

  • По сообщению нардепа от "Слуги народа" Алексея Кучера, речь идет о директоре Гутянского лесхоза Викторе Сысе
  • Директор лесхоза предлагал детективу 100 тыс. долларов за решение вопроса о закрытии уголовного производства в отношении противоправного отчуждения значительных объемов древесины, принадлежавшей госпредприятию, а также о продаже лесоматериалов по заниженным ценам в пользу подконтрольных ему частных субъектов хозяйствования.
  • Подозреваемому инкриминируется ч.3 ст.369 УК Украины - "Предложение, обещание или дача неправомерной выгоды должностному лицу".

Темы: НАБУ взятка суд


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