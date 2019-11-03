8 детей погибли в результате взрыва в Афганистане

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Воскресенье, 3 ноября 2019, 01:30

В результате взрыва бомбы в провинции Тахар в Афганистане погибли 8 школьников.

Источник: The Associated Press

Детали: Начальник местной полиции Сайед Махрадж Садат сообщил, что жертвами придорожной бомбы стали дети в возрасте от 10 до 15 лет.

По его словам, целью, скорее всего, были афганские силы безопасности, которые часто используют данную дорогу.

Садат назвал ответственными за нападение талибов-повстанцев, действующих в этой провинции. Однако пока официально никто не признал, что совершил нападение.

Напомним:

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Афганистан взрыв


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