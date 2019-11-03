8 детей погибли в результате взрыва в Афганистане
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Воскресенье, 3 ноября 2019, 01:30
В результате взрыва бомбы в провинции Тахар в Афганистане погибли 8 школьников.
Источник: The Associated Press
Детали: Начальник местной полиции Сайед Махрадж Садат сообщил, что жертвами придорожной бомбы стали дети в возрасте от 10 до 15 лет.
По его словам, целью, скорее всего, были афганские силы безопасности, которые часто используют данную дорогу.
Садат назвал ответственными за нападение талибов-повстанцев, действующих в этой провинции. Однако пока официально никто не признал, что совершил нападение.
Напомним:
- В октябре в результате взрывов в одной из мечетей на востоке Афганистана погибли по меньшей мере 62 человека, еще более 30 получили ранения.
Ольга Гетьманец, УП
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