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В оккупированном Крыму зафиксировано более 300 случаев давления на журналистов

Воскресенье, 3 ноября 2019, 02:45

За время российской оккупации Крымского полуострова правозащитники насчитали более 300 случаев давления на журналистов.

Источник: представительство президента Украины в АР Крым в Facebook

Детали: Под этими случаями подразумевают физические нападения, пытки, произвольное задержание, захват имущества, обыски, угрозы, психологическое давление, отказ в доступе к информации и другие формы препятствование журналистской деятельности.

Дословно: "Сейчас около 90 крымчан содержится в крымских и российских тюрьмах с политически мотивированных причин, среди них профессиональные и гражданские журналисты Нариман Мемедеминов, Сервер Мустафаев, Осман Арифмеметов, Ремзи Бекиров, Рустам Шейхалиев и другие."

Напомним:

  • В Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов посольство США в Украине призвало расследовать убийства основателя УП Георгия Гонгадзе, журналиста издания Павла Шеремета и других журналистов.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: КрымРосcияСМИ
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