В оккупированном Крыму зафиксировано более 300 случаев давления на журналистов
9 просмотров
Воскресенье, 3 ноября 2019, 03:45
За время российской оккупации крымского полуострова правозащитники насчитали более 300 случаев давления на журналистов.
Источник: представительство президента Украины в АР Крым в Facebook
Детали: Под этими случаями подразумевают физические нападения, пытки, произвольное задержание, захват имущества, обыски, угрозы, психологическое давление, отказ в доступе к информации и другие формы препятствование журналистской деятельности.
Дословно: "Сейчас около 90 крымчан содержится в крымских и российских тюрьмах с политически мотивированных причин, среди них профессиональные и гражданские журналисты Нариман Мемедеминов, Сервер Мустафаев, Осман Арифмеметов, Ремзи Бекиров, Рустам Шейхалиев и другие."
Напомним:
- В Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов посольство США в Украине призвало расследовать убийства основателя УП Георгия Гонгадзе, журналиста издания Павла Шеремета и других журналистов.
Ольга Гетьманец, УП
powered by lun.ua