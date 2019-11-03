В оккупированном Крыму зафиксировано более 300 случаев давления на журналистов

За время российской оккупации Крымского полуострова правозащитники насчитали более 300 случаев давления на журналистов.

Источник: представительство президента Украины в АР Крым в Facebook

Детали: Под этими случаями подразумевают физические нападения, пытки, произвольное задержание, захват имущества, обыски, угрозы, психологическое давление, отказ в доступе к информации и другие формы препятствование журналистской деятельности.

Дословно: "Сейчас около 90 крымчан содержится в крымских и российских тюрьмах с политически мотивированных причин, среди них профессиональные и гражданские журналисты Нариман Мемедеминов, Сервер Мустафаев, Осман Арифмеметов, Ремзи Бекиров, Рустам Шейхалиев и другие."

Напомним: