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Около 20 тысяч человек вышли на марш за независимость Шотландии

Воскресенье, 3 ноября 2019, 03:40

В городе Глазго, на западе Шотландии, около 20 тысяч человек вышли на демонстрацию за независимость Шотландии от Великобритании.

Источник: Deutsche Wall

Детали: В митинге также приняла участие глава правительства Шотландии Никола Стерджен. По ее словам, победа консерваторов во главе с нынешним премьер-министром Борисом Джонсоном на следующих парламентских выборах будет означать, что "Шотландия будет против своей воли вырвана из семьи европейских стран".

 
В городе Глазго около 20 тысяч человек вышли на демонстрацию за независимость Шотландии от Великобритании.
Twitter Николи Стерджен

Именно поэтому шотландцы выступают за независимость.

Напомним:

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Великобританиямитинги
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