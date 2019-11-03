Около 20 тысяч человек вышли на марш за независимость Шотландии

142 просмотра
Воскресенье, 3 ноября 2019, 04:40

В городе Глазго, на западе Шотландии, около 20 тысяч человек вышли на демонстрацию за независимость Шотландии от Великобритании.

Источник: Deutsche Wall

Детали: В митинге также приняла участие глава правительства Шотландии Никола Стерджен. По ее словам, победа консерваторов во главе с нынешним премьер-министром Борисом Джонсоном на следующих парламентских выборах будет означать, что "Шотландия будет против своей воли вырвана из семьи европейских стран".

 
В городе Глазго около 20 тысяч человек вышли на демонстрацию за независимость Шотландии от Великобритании.
Twitter Николи Стерджен

Именно поэтому шотландцы выступают за независимость.

Напомним:

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Великобритания митинги


powered by lun.ua
Материалы по теме
Джонсон исключит "жесткий" Brexit в предвыборном манифесте - СМИ 2 ноября 2019, 14:51
В Британии вместо Brexit началась предвыборная кампания 1 ноября 2019, 10:53
Brexit не состоялся во второй раз: Британия пока остается в составе ЕС 1 ноября 2019, 08:22
Все новости
Главные новости
Трамп хочет пригласить Зеленского в Белый дом
Боевики стабильно нарушают "тишину", разведение сил возле Золотого продолжается
Дубневича отпустят под залог в 100 миллионов
Скандальный экс-замминистра инфраструктуры может получить должность в ГПУ – источник
Все новости
тест

Что вы знаете о украинской вышиванке?

мнение

Когда лучше ребенку прокалывать уши?

поясняет Супрун

Какие бывают запоры и что с ними делать?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів