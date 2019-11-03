Около 20 тысяч человек вышли на марш за независимость Шотландии

В городе Глазго, на западе Шотландии, около 20 тысяч человек вышли на демонстрацию за независимость Шотландии от Великобритании.

Источник: Deutsche Wall

Детали: В митинге также приняла участие глава правительства Шотландии Никола Стерджен. По ее словам, победа консерваторов во главе с нынешним премьер-министром Борисом Джонсоном на следующих парламентских выборах будет означать, что "Шотландия будет против своей воли вырвана из семьи европейских стран".

В городе Глазго около 20 тысяч человек вышли на демонстрацию за независимость Шотландии от Великобритании. Twitter Николи Стерджен

Именно поэтому шотландцы выступают за независимость.

Напомним: