Около 20 тысяч человек вышли на марш за независимость Шотландии
Воскресенье, 3 ноября 2019, 03:40
В городе Глазго, на западе Шотландии, около 20 тысяч человек вышли на демонстрацию за независимость Шотландии от Великобритании.
Источник: Deutsche Wall
Детали: В митинге также приняла участие глава правительства Шотландии Никола Стерджен. По ее словам, победа консерваторов во главе с нынешним премьер-министром Борисом Джонсоном на следующих парламентских выборах будет означать, что "Шотландия будет против своей воли вырвана из семьи европейских стран".
Именно поэтому шотландцы выступают за независимость.
Напомним:
- В начале октября тысячи людей собрались у Эдинбурге, столице Шотландии, на марш в поддержку независимости Шотландии.
Ольга Гетьманец, УП