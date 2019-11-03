Два человека погибли в ДТП в Черкасской области

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Воскресенье, 3 ноября 2019, 05:31

В результате столкновения автомобилей в Черкасской области погибли 50-летний и 40-летний жители областного центра.

Источник: патрульная полиция Черкасской области в Facebook

Детали: Авария произошла вблизи поселка Благодатное. По неподтвержденной информации, водитель "Жигулей" не придерживался безопасной скорости и дистанции и, как следствие, столкнулся с грузовиком DAF.

 
В результате столкновения автомобилей в Черкасской области погибли 50-летний и 40-летний жители областного центра.

Следователи устанавливают детали происшествия

Дословно: "На момент приезда медиков водитель и его пассажир были мертвы. Их тела из поврежденного авто освободили спасатели."

 
В результате столкновения автомобилей в Черкасской области погибли 50-летний и 40-летний жители областного центра.

Напомним:

  • В результате аварии 2 ноября с участием рейсового автобуса "Залесье-1 - Каменец-Подольский" в больницу доставлены 13 пострадавших, среди них - несовершеннолетняя девочка 2006 года рождения.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: авария Черкасская область ДТП


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