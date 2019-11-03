Два человека погибли в ДТП в Черкасской области
Воскресенье, 3 ноября 2019, 04:31
В результате столкновения автомобилей в Черкасской области погибли 50-летний и 40-летний жители областного центра.
Источник: патрульная полиция Черкасской области в Facebook
Детали: Авария произошла вблизи поселка Благодатное. По неподтвержденной информации, водитель "Жигулей" не придерживался безопасной скорости и дистанции и, как следствие, столкнулся с грузовиком DAF.
Следователи устанавливают детали происшествия
Дословно: "На момент приезда медиков водитель и его пассажир были мертвы. Их тела из поврежденного авто освободили спасатели."
Напомним:
- В результате аварии 2 ноября с участием рейсового автобуса "Залесье-1 - Каменец-Подольский" в больницу доставлены 13 пострадавших, среди них - несовершеннолетняя девочка 2006 года рождения.
Ольга Гетьманец, УП