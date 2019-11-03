Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Два человека погибли в ДТП в Черкасской области

Воскресенье, 3 ноября 2019, 04:31

В результате столкновения автомобилей в Черкасской области погибли 50-летний и 40-летний жители областного центра.

Источник: патрульная полиция Черкасской области в Facebook

Детали: Авария произошла вблизи поселка Благодатное. По неподтвержденной информации, водитель "Жигулей" не придерживался безопасной скорости и дистанции и, как следствие, столкнулся с грузовиком DAF.

 
В результате столкновения автомобилей в Черкасской области погибли 50-летний и 40-летний жители областного центра.

Следователи устанавливают детали происшествия

Дословно: "На момент приезда медиков водитель и его пассажир были мертвы. Их тела из поврежденного авто освободили спасатели."

 
В результате столкновения автомобилей в Черкасской области погибли 50-летний и 40-летний жители областного центра.

Напомним:

  • В результате аварии 2 ноября с участием рейсового автобуса "Залесье-1 - Каменец-Подольский" в больницу доставлены 13 пострадавших, среди них - несовершеннолетняя девочка 2006 года рождения.

Ольга Гетьманец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: аварияЧеркасская областьДТП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
авария
Атака России на ЗАЭС затронет весь мир – топ-чиновник НАТО
Если авария на ЗАЭС: на Запорожье провели учения, близкие к реальности
Столкновение поездов в Индии: количество погибших возросло до 288
Последние новости
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
Все новости...
Реклама: