ООС: Боевики 15 раз открывали огонь, ранены двое военных
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Воскресенье, 3 ноября 2019, 07:12
2 ноября боевики 15 раз нарушили режим "тишины", в результате чего ранены двое украинских военных.
Источник: отчет ООС
Детали: Российские наемники обстреливали позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Огонь велся вблизи Новогригорьевки, Авдеевки, Талаковки, Водяного, что на Приазовье, Павлополя, Новозвановки, Новолуганского, Хутора Вольного, Луганского и Зайцевого.
Напомним:
- 1 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня.
Ольга Гетьманец, УП
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