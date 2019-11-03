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ООС: Боевики 15 раз открывали огонь, ранены двое военных

Воскресенье, 3 ноября 2019, 06:12

2 ноября боевики 15 раз нарушили режим "тишины", в результате чего ранены двое украинских военных.

Источник: отчет ООС

Детали: Российские наемники обстреливали позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Огонь велся вблизи Новогригорьевки, Авдеевки, Талаковки, Водяного, что на Приазовье, Павлополя, Новозвановки, Новолуганского, Хутора Вольного, Луганского и Зайцевого.

Напомним:

Ольга Гетьманец, УП
Темы: ООСДонбассМинские соглашения
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