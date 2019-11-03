Вечером могут ограничить вход на три станции метро

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Воскресенье, 3 ноября 2019, 09:03

В воскресенье в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча возможно ограничение на вход станций метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Источник: "Киевский метрополитен"

Дословно: "В воскресенье в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало в 17:00) между командами "Динамо" (Киев) и "Львов" (Львов), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (не закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого"".

Детали: В метрополитене объяснили, что такой механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

Украинская правда
Темы: метро


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