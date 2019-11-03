В Гонконге протестующие повредили офис главного информагентства Китая

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Воскресенье, 3 ноября 2019, 10:35

В Гонконге в субботу вечером протестующие подожгли входы в станции метро и повредили некоторые магазины, а также офис китайского государственного информагентства Синьхуа.

Источник: Reuters

Детали: В субботу полиция применила слезоточивый газ к демонстрантам, одетым в черное, после того как они подожгли станции метро и повредили здания, в том числе официальное китайское информационное агентство Синьхуа.

Отмечается, что это было одно из самых больших проявлений насилия за последние недели.

Ранее полиция также использовала слезоточивый газ в парке, где собрались тысячи протестующих.

Небольшие группы протестующих в масках бежали в центральный деловой район.

Они начали бросать бензиновые бомбы на улицы, перед штаб-квартирой банка HSBC и представительством Банка Китая в Гонконге. Полиция снова применила слезоточивый газ.

Позже демонстранты подожгли входы в станции метро, которые часто закрывались, чтобы остановить людей, и вытащили две телефонных будки из-под земли, чтобы установить одну из множества пылающих баррикад.

Были также повреждены некоторые магазины и предприятия, в том числе торговая сеть американской сети кофеен Starbucks и офис китайского информационного агентства Синьхуа.

Гонконгские медиа-ассоциации осудили вандализм по отношению к Синьхуа.

Темы: Китай


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