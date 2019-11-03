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В Николаевской области разоблачили ОПГ, похищавшую людей

Воскресенье, 3 ноября 2019, 11:27

Суд в Николаеве арестовал двух участников преступной группировки, задержанных 1 ноября по совершению ряда тяжких преступлений на территории области.

Источник: департамент стратегических расследований Нацполиции

Детали: 1 ноября были задержаны участники преступной группировки и их "лидер".

Они подозреваются, в частности, в захвате заложников; незаконном лишении свободы или похищении человека; побоях и истязании, а также в незаконном завладении транспортным средством; похищении, присвоении, вымогательстве документов, штампов, печатей, завладении ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждении; незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами.

Дословно: Судья удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения второму участнику преступной группировки. Последний, кстати, является так называемой "правой рукой" лидера этой группировки, которого суд тремя часами ранее отправил под стражу до 25 декабря 2019 года. Без какой-либо альтернативы.

 

Второму подозреваемому суд избрал аналогичную меру пресечения - содержание под стражей. В отношении еще двух участников - суд будет избирать им меру пресечения в воскресенье 3 ноября.

Детали: Подозреваемые - двое ранее судимые жители Николаева, еще двое - жители Вознесенска.

 

Лидер группировки - 49-летний житель Николаева. Является подсудимым в двух резонансных делах и отпущен судом под залог. Ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления.

По месту проживания злоумышленников, в их автомобилях и офисах было изъято более сотни патронов к разному оружию, в том числе к автоматическому, три пистолета, ножи, а также наркотические вещества.

 

Кроме того, в автомобиле одного из задержанных находился мужчина - гражданин РФ, который находится в международном розыске.

Сейчас все фигуранты задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 147 (Захват заложников), ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 126, ч. 1 ст. 357 и ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Украинская правда

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Темы: Николаевская областьполиция
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