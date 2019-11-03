Свитолина проиграла австралийке в финале Итогового турнира WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла первой ракетке мира Эшли Барти из Австралии в финале Итогового турнира WTA в китайском Шэньчжэне.

Источник: Спортарена

Детали: В решающем противостоянии турнира первая ракетка Украины уступила в двух сетах: 4:6, 3:6. Матч продлился полтора часа.

До этого поражения Свитолина выиграла десять подряд игр в рамках соревнования, став прошлогодней победительницей Итогового турнира в Сингапуре.

На нынешнем розыгрыше в Шэньчьжэне Свитолина в групповом этапе победила Каролину Плишкову, Симону Халеп и Софию Кенин, а в полуфинале справилась с Белиндой Бенчич.

Эшли Барти вышла из группы благодаря победам над Белиндой Бенчич и Петрой Квитовой, хоть и уступила Кики Бертенс. В полуфинале австралийка обыграла Каролину Плишкову. В уже завершившемся сезоне Барти выиграла Ролан Гаррос — это была ее первая победа на турнире серии Большого шлема.