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Британия: оппозиция подняла вопрос связей советника Джонсона с Россией

Воскресенье, 3 ноября 2019, 14:34

Теневой министр иностранных дел Великобритании Эмили Торнберри поставила вопрос о связи ключевого советника премьера по вопросам Brexit Доминика Каммингса с Россией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sunday Times.

Каммингс, старший советник премьер-министра Бориса Джонсона, провел три года в России с 1994 по 1997 год после того как закончил Оксфордский университет.

В своем письме, адресованном министру иностранных дел Доминику Раабу, Торнберри утверждает, что до теневых министров обратился с "серьезной обеспокоенностью информатор официального уровня", но добавляет:" Мы не претендуем на достоверность его заявлений".

Она спросила у правительства, какой уровень проверки безопасности прошел Каммингс перед назначением на Даунинг-стрит.

"Я бы предположила, что учитывая уровень его должности и влияние, которое она дает ему на принятие решений, его должны подвергнуть высочайшему уровню проверки и в результате он мог изучать совершенно секретные разведывательные материалы и посещать совещания военных и охранных операций Британии за рубежом", – пишет она.

В правительстве заявили: "Мы не комментируем действия частных лиц по обеспечение безопасности".

Копия письма была направлена также советнику премьер-министра по национальной безопасности Марку Седвиллу и главам британской службы контрразведки МИ-5 и британской внешней разведки МИ-6.

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Темы: ВеликобританияРосcияпремьер
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