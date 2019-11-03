Манафорт еще 2016-м обвинял Украину во взломе сервера Демпартии – документы

Бывший глава предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт еще летом 2016 года выдвинул идею об ответственности Украины, а не России, за взлом сервера руководящего органа Демократической партии.

Источник: документы, обнародованные Министерством юстиции США 2 ноября, пишет Радио Свобода

Детали: Министерство юстиции опубликовало 500 страниц выдержек из интервью, электронных писем и других документов, связанных с докладом бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентскую кампанию 2016 года.

Это произошло после решения суда по искам, поданным американскими средствами информации - BuzzFeed News и CNN.

Документы, обнародованные 2 ноября, показывают, что заместитель руководителя кампании Трампа Год Гейтс рассказал ФБР об этой теории Пола Манафорта во время интервью, проведенного в рамках расследования Мюллера.

Дословно Радио Свобода: "Новая информация свидетельствует, что люди в команде Трампа и вокруг нее настаивали на ошибочной теории о роли Украины в утечке документов Демократической партии гораздо раньше, чем считалось ранее.

Также, похоже, существует связь между уже завершенным расследованием Мюллера и расследованием об импичменте Трампа, одним из центральных моментов которого является вероятное давление американского президента на украинского".

Что было раньше: В отчете, опубликованном в апреле, Мюллер пришел к выводу, что Россия проводила "широкие и систематические" усилия по вмешательства в выборы 2016 года, используя электронные письма, похищенные у чиновников Демократической партии. Также, как считает следствие, Россия причастна к кампании в социальных медиа для распространения дезинформации.

Москва неизменно отрицает свое вмешательство в любые выборы за рубежом, а Трамп отрицает сговор с россиянами.