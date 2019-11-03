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Военные показали учения с боевыми стрельбами из С-300

Воскресенье, 3 ноября 2019, 18:58

В ходе тактических учений на полигоне "Ягорлык" зенитные ракетные войска Воздушных Сил ВСУ провели боевые стрельбы из ракетных комплексов С-300ПТ. 

Источник: пресс-центр воздушного командования "Восток"

Детали: "Боевые расчеты новосозданного подразделения Харьковского зенитного ракетного полка воздушного командования "Восток" выполнили боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов С-300ПТ как по воздушным, так и наземным целям, обозначавшим средства воздушного нападения противника. Все цели поражены. Роль воздушных целей выполняли беспилотные летательные аппараты типа ВР-3 "Рейс", - сообщили в ПвК "Восток". 

Во время тактических учений офицеры управления и подразделения ПвК "Восток" в условиях, максимально приближенных к боевым, использовали современный автоматизированный мобильный командный пункт "Ореанда".

На завершающем этапе учений все подразделения вернулись в пункты постоянной дислокации и приступили к несению боевого дежурства.

 
 
 

Украинская правда
Темы: армияВооруженные силы
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