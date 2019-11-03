Военные показали учения с боевыми стрельбами из С-300

375 просмотров
Воскресенье, 3 ноября 2019, 19:58

В ходе тактических учений на полигоне "Ягорлык" зенитные ракетные войска Воздушных Сил ВСУ провели боевые стрельбы из ракетных комплексов С-300ПТ. 

Источник: пресс-центр воздушного командования "Восток"

Детали: "Боевые расчеты новосозданного подразделения Харьковского зенитного ракетного полка воздушного командования "Восток" выполнили боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов С-300ПТ как по воздушным, так и наземным целям, обозначавшим средства воздушного нападения противника. Все цели поражены. Роль воздушных целей выполняли беспилотные летательные аппараты типа ВР-3 "Рейс", - сообщили в ПвК "Восток". 

Во время тактических учений офицеры управления и подразделения ПвК "Восток" в условиях, максимально приближенных к боевым, использовали современный автоматизированный мобильный командный пункт "Ореанда".

На завершающем этапе учений все подразделения вернулись в пункты постоянной дислокации и приступили к несению боевого дежурства.

 
 
 

Украинская правда
Темы: армия Вооруженные силы


powered by lun.ua
Материалы по теме
Израиль нанес авиаудар по сектору Газа 2 ноября 2019, 06:45
В Золотом завершилось разведения войск – штаб ООС 1 ноября 2019, 18:29
Военный в России расстрелял 8 товарищей 25 октября 2019, 16:40
Все новости
Главные новости
Богдан хотел прекратить расследование дел по Майдану, Януковичу и Ко - Горбатюк
В Нидерландах отреагировали на заявления Цемаха российским пропагандистам
СБУ расследует, помогли ли полицейские сбежать организатору убийства Гандзюк
Теплее всех в Европе: в понедельник в Украине до +20
Все новости
инфографика

Какие ягоды нужно есть для здоровья и сколько

здоровье

Ароматный липовый чай: 8 причин, почему им стоит наслаждаться

психология

13 вещей, которые стоит избегать родителям, если вы хотите воспитывать психологически сильного человека

Поиск по сайту
Архив
Весь архів