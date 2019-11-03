Движение по Южному мосту в Киеве открыли после ремонта

Движение по Южному мостовому переходу в Киеве полностью открыто после завершения ремонтных работ.

Источник: сообщение КК "Киевавтодор"

Детали: В корпорации отметили, что работы по замене 27 деформационных швов, которые удерживают сооружение от температурных расширений, завершились.

Дословно: "Капремонт деформационных швов ранее почти не проводили. Всего на эстакадной части моста 46 швов, 27 заменили в течение последних 5 лет", - отметили в Киевавтодоре.

Также в корпорации сообщили, что несмотря на завершение ремонта на мосту возможны заторы.

"Сооружение выдерживает нагрузку почти 6 раз больше, чем проектные - 110 тыс. авто в сутки при запроектированном объеме 18-20 тыс. авто. Улучшить транспортную ситуацию на Южном мостовом переходе может строительство нового моста южнее Киева", - отметили в компании.