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Суд заблокировал указ Трампа о запрете въезда мигрантам без медстраховки

Понедельник, 4 ноября 2019, 00:06
Суд заблокировал указ Трампа о запрете въезда мигрантам без медстраховки

Федеральный суд в Портленде в штате Орегон приостановил вступления в силу указа президента США Дональда Трампа, запрещающего въезд в страну мигрантам, которые не способны оплачивать медицинские счета. 

Источник: решение суда, сообщает Deutsche Welle

Иск в суд подали семь граждан США и некоммерческая организация. Они считали, что указ Трампа помешает прибытию двух третей потенциальных легальных мигрантов, а также существенно сократит количество лиц, въезжающих в страну по семейным визам. 

"Запрет, который начинает действовать вечером, разделил бы семьи и сократил бы на две трети количество мигрантов, прибывающих на основе green card", - заявила представительница центра Justice Action Эстер Сун, которая представляла интересы истцов. 

Запрет Трампа должен был распространяться только на людей, которые подают заявки на получение миграционных виз для въезда в страну, но не на тех, кто уже находится в США. Также эта норма не действует в отношении лиц, имеющих вид на жительство в США, ищущих убежища, беженцев и детей. В то же время эта норма действует для родителей, мужчин и женщин американских граждан.

Напомним:

  • Президент США Дональд Трам объявил об ограничениях на въезд для законных иммигрантов, которые не могут приобрести медицинское страхование в течение 30 дней со дня въезда в Соединенные Штаты.

Украинская правда
Темы: ТрампСША
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