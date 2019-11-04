В антиправительственных акциях протеста в Гонконге пострадали по меньшей мере 54 человека

В результате столкновений во время антиправительственных акций протеста в Гонконге пострадали более 50 человек.

Источник: South China Morning Post

Как сообщается, в результате столкновений между силовиками и протестующими пострадали по меньшей мере 54 человека. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, состояние еще 23 человек сейчас стабильное. Остальные 30 пострадавших были выписаны из лечебных учреждений.