В антиправительственных акциях протеста в Гонконге пострадали по меньшей мере 54 человека
Понедельник, 4 ноября 2019, 01:42
В результате столкновений во время антиправительственных акций протеста в Гонконге пострадали более 50 человек.
Источник: South China Morning Post
Как сообщается, в результате столкновений между силовиками и протестующими пострадали по меньшей мере 54 человека. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, состояние еще 23 человек сейчас стабильное. Остальные 30 пострадавших были выписаны из лечебных учреждений.