Главные новости воскресенья и ночи: госбюджет-2020, Зеленский и Вашингтон, "желтый" уровень опасности
Кабмин принял проект госбюджета-2020, Трамп хочет пригласить Зеленского в Белый дом – новости, которые были актуальны 3 ноября.
Про "желтый" уровень опасности
В понедельник, 4 ноября в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, что соответствует первому ("желтому") уровню опасности.
В связи с этим управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян и гостей города быть осторожными и придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра.
Про приглашение Трампа
Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами заявил, что хотел бы, чтобы президент Владимир Зеленский посетил Вашингтон.
"Я бы сказал, что безусловно приглашу его. Я бы хотел, чтобы он приехал в Белый дом, я думаю, он и сам этого хочет ".
Про бюджет
Кабинет министров согласовал проект госбюджета на 2020 год ко второму чтению.
На заседании Кабмина были обработаны выводы Верховной Рады и учтено решение СНБО и комиссии по распределению средств на инвестпроекты.
Прямая речь министра финансов Оксаны Маркаровой: "Бюджет принят с доработкой. Мы завершим и как можно быстрее передадим документ в Верховную Раду. С завтрашнего дня мы будем обсуждать проект бюджета и после подачи представим людям главный финансовый документ страны".
О телеграмм-канале "Украинской правды"
Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более двух тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.
Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.
О других важных новостях
В Чернобыльской зоне с начала года побывало более 100 тысяч человек.
В понедельник, 4 ноября, в Украине будет тепло, температура воздуха достигнет +15 +20 градусов. В то же время ожидаются порывы ветра.
Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения с Украиной, Россией и Китаем.