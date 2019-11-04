Главные новости воскресенья и ночи: госбюджет-2020, Зеленский и Вашингтон, "желтый" уровень опасности

Кабмин принял проект госбюджета-2020, Трамп хочет пригласить Зеленского в Белый дом – новости, которые были актуальны 3 ноября.

Про "желтый" уровень опасности

В понедельник, 4 ноября в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, что соответствует первому ("желтому") уровню опасности.

В связи с этим управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян и гостей города быть осторожными и придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра.

Про приглашение Трампа

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами заявил, что хотел бы, чтобы президент Владимир Зеленский посетил Вашингтон.

"Я бы сказал, что безусловно приглашу его. Я бы хотел, чтобы он приехал в Белый дом, я думаю, он и сам этого хочет ".

Про бюджет

Кабинет министров согласовал проект госбюджета на 2020 год ко второму чтению.

На заседании Кабмина были обработаны выводы Верховной Рады и учтено решение СНБО и комиссии по распределению средств на инвестпроекты.

Прямая речь министра финансов Оксаны Маркаровой: "Бюджет принят с доработкой. Мы завершим и как можно быстрее передадим документ в Верховную Раду. С завтрашнего дня мы будем обсуждать проект бюджета и после подачи представим людям главный финансовый документ страны".

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более двух тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

В Чернобыльской зоне с начала года побывало более 100 тысяч человек.

В понедельник, 4 ноября, в Украине будет тепло, температура воздуха достигнет +15 +20 градусов. В то же время ожидаются порывы ветра.

Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения с Украиной, Россией и Китаем.



























