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В Киеве объявили "желтый" уровень опасности

Понедельник, 4 ноября 2019, 05:05
В Киеве объявили желтый уровень опасности

В понедельник, 4 ноября в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, что соответствует первому ("желтому") уровню опасности. 

Источник: КГГА

В связи с этим управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян и гостей города быть осторожными и придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:

  • все окна плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев (особенно тополей), не парковать рядом с ними автотранспорт;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии.
  • В КГГА напомнили, что при падении деревьев или веток, при травмировании людей следует немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Темы: Киевпогода
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