В Киеве объявили "желтый" уровень опасности

В понедельник, 4 ноября в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, что соответствует первому ("желтому") уровню опасности.

Источник: КГГА

В связи с этим управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян и гостей города быть осторожными и придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра: