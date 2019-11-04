ООС: наемники Российской Федерации 14 раз обстреляли позиции украинских подразделений
3 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня.
Источник: штаб
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрелы
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" зафиксировано 10 вражеских обстрелов.
"Вчера, 3 ноября, ранения в результате обстрелов потерпел один военнослужащий Объединенных сил", - сообщили военные.
С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов калибра 82 мм обстреляли наши позиции неподалеку Новолуганское. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.