ООС: наемники Российской Федерации 14 раз обстреляли позиции украинских подразделений

3 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрелы

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" зафиксировано 10 вражеских обстрелов.

"Вчера, 3 ноября, ранения в результате обстрелов потерпел один военнослужащий Объединенных сил", - сообщили военные.

С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов калибра 82 мм обстреляли наши позиции неподалеку Новолуганское. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.