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Группу фальшивомонетчиков накрыли в Черновцах: организатору 19 лет

Понедельник, 4 ноября 2019, 11:16
Группу фальшивомонетчиков накрыли в Черновцах: организатору 19 лет

В Черновцах полиция разоблачила организованную преступную группу фальшивомонетчиков.

Источник: Отдел коммуникации полиции Черновицкой области

Дословно: "3 ноября сотрудники Управления стратегических расследований и Следственного управления ГУНП совместно со спецподразделением "КОРД" задержали организатора преступной группы и одного из ее участников сразу после очередного сбыта 2500 поддельных долларов США. Во время задержания и проведения обыска в автомобиле нарушителей, изъято 27 500 долларов США с признаками подделки".

 

Детали: В целом, в течение суток полицейские провели 20 обысков, во время которых изъято примерно 62 тысячи долларов США, почти половина из них - с признаками подделки. Также изъято более 5500 евро и 166 тысяч гривен, полученных преступным путем, оружие и боеприпасы.

По данным следствия, 19-летний житель Черновцов создал преступную группу из десяти местных жителей в возрасте до 39 лет.

Злоумышленники использовали поддельную иностранную валюту для приобретения транспортных средств и цифровой техники. Установлена их причастность к 15 таким фактам на территории Буковины и соседних регионов Украины.

 

Правонарушителям грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Оба задержанные помещены в изолятор временного содержания.

Досудебное расследование продолжается.

Украинская правда

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Темы: Черновцыполиция
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