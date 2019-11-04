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СБУ назвала "самого рьяного вербовщика" ФСБ в оккупированном Крыму

Понедельник, 4 ноября 2019, 11:39

Сотрудники ФСБ РФ, незаконно находящиеся в оккупированном Крыму, принуждают к сотрудничеству украинских граждан, которые регулярно посещают полуостров.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: Контрразведчики Службы безопасности Украины установили, что сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ в Республике Крым заставляют украинских граждан, которые регулярно посещают временно аннексированную территорию полуострова, давать согласие на конфиденциальное сотрудничество"

Детали: По данным СБУ, основная задача, которую ставит российская спецслужба, сбор информации в отношении сотрудников СБУ, пограничников и военнослужащих ВС Украины, выполняющих задачи вблизи административной границы с Крымом.

Контрразведчики выяснили, что такие предложения прежде всего поступают гражданам Украины, которые трудоустроились на оккупированном полуострове и регулярно пересекают административную границу, а также частным перевозчикам.

Кураторы требуют от них на конфиденциальной основе собирать разведданные. Информация используется российскими спецслужбами для вербовочных подходов к украинским военнослужащим и правоохранителям.

При этом, согласно сообщению, ФСБ для принуждения к сотрудничеству применяет присущие ей формы и методы - искусственное создание компрометирующих ситуаций, шантаж, угрозы, запугивание, физическое и психологическое давление. Активно используются угрозы о вынесении постановления о запрете въезда на полуостров.

Контрразведка также сообщила имя оккупанта, которого назвала самым рьяным вербовщиком украинских граждан. Это сотрудник оперативно-розыскного отдела ПУ ФСБ РФ в оккупированном Крыму Батталов Алмаз Мубарякович, 26.05.1982 года рождения, уроженец города Баймак, Республика Башкортостан, РФ.

 
СБУ

В СБУ утверждают, что он непосредственно осуществляет фильтрационные мероприятия в пункте пропуска "Джанкой".

При этом Служба безопасности Украины предупредила, что переход к врагу в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта, шпионаж, оказание помощи в проведении подрывной деятельности против Украины наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

В то же время, от уголовной ответственности освобождаются лица, котрые были завербованы вражескими спецслужбами, но, получив задание, отказались от его исполнения и сообщили об этом в правоохранительные органы.

Напоминаем:

  • 30 октября Служба безопасности сообщила, что задержала "агента российской ФСБ", который передавал секретные материалы об оборонной сфере Украины. Он обвиняется в государственной измене. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

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Темы: КрымФСБоккупацияшпионаж
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