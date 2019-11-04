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Кличко похвастался очисткой Киева от МАФов, жители говорят: Ложь

Понедельник, 4 ноября 2019, 11:39

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал в соцсети видео очистки Киева от киосков, но пользователи в комментариях пишут, что это неправда и публикуют фото новых МАФов, которые выросли во дворах и на газонах столицы.

Источник: пост Кличко в Facebook, комментарии пользователей соцсети

Прямая речь Кличко: "Друзья! Мы продолжаем очищать столицу от МАФов, которые портят вид наших улиц, создают неудобства у остановок общественного транспорта и в подземных переходах".

Детали: Кличко отметил, что "системную очистку Киева от незаконных ларьков" начали летом 2014 года и, несмотря на сопротивление, угрозы инспекторам и физическое противостояние, с этого времени убрали около 12,5 тысячи МАФов.

При этом мэр добавил, что убирают только те сооружения, которые работают без разрешительных документов, поскольку более 5 тысяч столичных МАФов – законны.

По данным городского головы, всего в Киеве должно быть 6,5 тысячи торговых киосков, передвижных кафе и других временных сооружений, и сейчас еще около 3 тысяч киосков работают незаконно.

Пост Кличко забрал много комментариев. В них пишут, что заявления о демонтаже – ложь, что киоски убирают только "на бумаге", а новые МАФы вырастают, как грибы после дождя. 

 
 

Также пользователи соцсети публикуют в комментариях фотографии с засильем киосков на улицах, у метро, ​​на остановках общественного транспорта, на зеленых зонах и тому подобное.  

 

Украинская правда
Темы: Виталий КличкоКиевнедвижимость
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