Начальник СБУ Черкащины продержался на должности 3 месяца
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Понедельник, 4 ноября 2019, 14:20
Президент Владимир Зеленский назначил Юрия Погасия начальником управления СБУ в Черкасской области.
Источник: указы главы государства от 4 ноября.
Дословно: "Назначить Погасия Юрия Николаевича начальником Управления Службы безопасности Украины в Черкасской области".
Детали: Другим указом от этой должности освобожден Сергей Ходунов, который был назначен 29 июля 2019 года.
Украинская правда
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