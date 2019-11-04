Начальник СБУ Черкащины продержался на должности 3 месяца

Президент Владимир Зеленский назначил Юрия Погасия начальником управления СБУ в Черкасской области.

Источник: указы главы государства от 4 ноября.

Дословно: "Назначить Погасия Юрия Николаевича начальником Управления Службы безопасности Украины в Черкасской области".

Детали: Другим указом от этой должности освобожден Сергей Ходунов, который был назначен 29 июля 2019 года.