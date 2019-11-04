16 нардепов могут потерять выплаты за прогулы, среди них Тимошенко – "Честно"

1611 просмотров
Понедельник, 4 ноября 2019, 15:28

В течение октября без уважительных причин, таких как командировка, отпуск или больничный, более 30% голосований в Верховной Раде пропустили 16 народных депутатов.

Об этом в понедельник сообщает общественное движение "Чесно".

Указывается, что в октябре Рада работала в сессионном зале 10 дней, провела 17 заседаний, на которых было 476 голосований.

Больше всего голосований пропустил нардеп-списочник Виталий Данилов из фракции "Батькивщина" – его не было во время 97% голосований. Завершает список 16 нардепов-прогульщиков внефракционный мажоритарщик Олесь Довгий, пропустивший почти 32% голосований.

"Народный депутат от фракции "ОПЗЖ" Николай Скорик голосовал "за" во втором чтении законопроект об отмене возмещения для прогульщиков, но при этом попал в "прогульщики" из-за отсутствия на 49% голосований. Вместе с тем, по данным письменной регистрации он был зарегистрирован на всех заседаниях", - пишет "Чесно".

Письменно на всех 17-ти заседаниях также была зарегистрирована председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, но ее не было во время 48% голосований (карта отсутствует).

 

Напомним:

  • 16 октября Верховная Рада приняла закон о лишении народных депутатов права на депутатские выплаты, если они без уважительной причины не будут голосовать на пленарных заседаниях, или пропускать заседания комитетов.
  • Если народный депутат в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии Верховной Рады без уважительных причин не берет непосредственного участия в более чем 30 процентах голосований при принятии решений на пленарных заседаниях ВР или в более 50 процентах заседаний комитета, в состав которого он избран, такому народному депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.
  • С 1 ноября отменена письменное регистрация народных депутатов, которая проходила в кулуарах парламента.
  • Отныне депутаты, чтобы зарегистрироваться перед началом пленарного заседания, должны не только вставить карточку для голосований к слоту (как было раньше), но и нажать кнопку "за".

Темы: Тимошенко Верховная Рада


powered by lun.ua
Материалы по теме
Тимошенко хочет снова стать премьером, на Банковой ее пока "аккуратно послали" 4 ноября 2019, 15:35
В ожидании падения. Почему Порошенко, Тимошенко и Вакарчук не критикуют Зеленского 4 ноября 2019, 06:00
Тимошенко уже требует от Зеленского референдум по продаже земли 26 сентября 2019, 14:31
Все новости
Главные новости
Зеленский подписал закон о судебной реформе, который критиковал ЕС
Зеленский назначил главой Черкасской ОГА СБУшника из Мариуполя
Ирина Луценко объяснила, почему уходит из Верховной Рады
Украина направила России ноту – Пристайко
Все новости
психология

13 вещей, которые стоит избегать родителям, если вы хотите воспитывать психологически сильного человека

здоровье

4 советы, как перейти на здоровый образ жизни

Фото

Дантист бесплатно делает красивые зубы бедным людям. Как это их меняет

Поиск по сайту
Архив
Весь архів