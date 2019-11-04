В течение октября без уважительных причин, таких как командировка, отпуск или больничный, более 30% голосований в Верховной Раде пропустили 16 народных депутатов.

Об этом в понедельник сообщает общественное движение "Чесно".

Указывается, что в октябре Рада работала в сессионном зале 10 дней, провела 17 заседаний, на которых было 476 голосований.

Больше всего голосований пропустил нардеп-списочник Виталий Данилов из фракции "Батькивщина" – его не было во время 97% голосований. Завершает список 16 нардепов-прогульщиков внефракционный мажоритарщик Олесь Довгий, пропустивший почти 32% голосований.

"Народный депутат от фракции "ОПЗЖ" Николай Скорик голосовал "за" во втором чтении законопроект об отмене возмещения для прогульщиков, но при этом попал в "прогульщики" из-за отсутствия на 49% голосований. Вместе с тем, по данным письменной регистрации он был зарегистрирован на всех заседаниях", - пишет "Чесно".

Письменно на всех 17-ти заседаниях также была зарегистрирована председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, но ее не было во время 48% голосований (карта отсутствует).

Напомним: