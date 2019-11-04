Новый температурный рекорд: потепление в Киеве удивило метеорологов

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Понедельник, 4 ноября 2019, 15:39

Ноябрь в столице отметился первым температурным рекордом.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Дословно: "По данным наблюдений метеостанции после полудня 4 ноября во Киеве столбик максимального термометра поднялся выше 14,9º С. Таким образом превышен максимум температуры воздуха для этого дня, зафиксированный в 1957 году".

Детали: Меторологы отмечают, что, учитывая высокую температуру воздуха, существует большая вероятность превышения и рекорда среднесуточной температуры воздуха, державшийся с 1996 года.

Что было ранее: октябрь 2019 года побил четыре температурных рекорда и стал одним из самых теплых с 1881 года.

Украинская правда
Темы: погода


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