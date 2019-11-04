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Мемориальную доску экс-генералу КГБ открыли в Харькове

Понедельник, 4 ноября 2019, 15:29

В Харькове открыли мемориальную доску "почетному гражданину" города и области бывшему генерал-майору КГБ банкиру Юрию Шрамко.

Источник: сайт Харьковского облсовета, Харьков Таймс

Дословно облсовет: "Мемориальная доска генерал-майору, почетному гражданину города Харькова и почетному гражданину Харьковской области Юрию Шрамко установлена на доме, расположенном по улице Свободы, где он жил с 2001 по 2009 годы".

Детали: Согласно данным из открытых источников Юрий Шрамко с 1963 года работал в органах государственной безопасности СССР. В конце "карьеры" с 1987 по 1991 год возглавлял Управление КГБ Украинской ССР по Киеву и Киевской области. В 90-е Шрамко переквалифицировался в банкиры. Был председателем правления банка "Реал Банк" и вице-президентом банка "Грант". Умер 2 мая 2019 года в возрасте 88 лет.

Местные журналисты обращают внимание, что открытие этой доски прямо противоречит закону "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

Согласно этому закону символикой тоталитарного режима, кроме всего прочего, являются "изображения, памятники, памятные знаки, надписи, посвященные... сотрудникам советских органов государственной безопасности всех уровней".

Почему это важно: В Харькове в 2019 году местные власти вернули проспекту Петра Григоренко декоммунизованное в 2016 году название советского маршала Жукова. Мэр Харькова Геннадий Кернес призвал "возвращаться с Майданов к здравому смыслу". Это решение было обжаловано в судах.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Харьковдекоммунизация
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