Зеленский назначил правозащитницу заместителем постпреда в Крыму

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Понедельник, 4 ноября 2019, 16:43

Президент Владимир Зеленский назначил члена Украинского Хельсинского союза Дарью Свиридову первым заместителем постпреда президента в Автономной республике Крым.

Источник: распоряжение президента №360

Дословно: "Назначить Свиридову Дарью Александровну первым заместителем постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым".

Детали: В прошлом году Свиридова стала лауреатом Национальной правозащитной премии от платформы Правозащитная повестка дня.

Свиридова является правозащитницей Украинского Хельсинского союза по правам человека. С 2008 года она занималась просвещением в области прав человека в Ялте и на всем Крымском полуострове, а после оккупации Крыма переехала в Киев.

 

Предыстория:

  • 26 июня Зеленский назначил Антона Кориневича постоянным представителем президента в Крыму.
  • 26 октября Зеленский назначил координатора общественной организации "КримSОS" Тамилу Ташеву заместителем постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым.

Украинская правда
Темы: Крым Зеленский


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