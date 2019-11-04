Зеленский назначил правозащитницу заместителем постпреда в Крыму

Президент Владимир Зеленский назначил члена Украинского Хельсинского союза Дарью Свиридову первым заместителем постпреда президента в Автономной республике Крым.

Источник: распоряжение президента №360

Дословно: "Назначить Свиридову Дарью Александровну первым заместителем постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым".

Детали: В прошлом году Свиридова стала лауреатом Национальной правозащитной премии от платформы Правозащитная повестка дня.

Свиридова является правозащитницей Украинского Хельсинского союза по правам человека. С 2008 года она занималась просвещением в области прав человека в Ялте и на всем Крымском полуострове, а после оккупации Крыма переехала в Киев.

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