Поверенный США в Украине: Требуем справедливости для Гандзюк
Временно поверенный США в Украине Уильям Тейлор в годовщину гибели Екатерины Гандзюк почтил ее память и напомнил, что виновные должны понести ответственность.
Источник: посольство США в Украине
Прямая речь: "Сегодня мы с грустью вспоминаем годовщину смерти Катерины Гандзюк, которая умерла год назад в этот день. Она была настоящей женщиной большой отваги. Она посвятила свою жизнь Украине, пожертвовала собой ради Украины.
Мы требуем справедливости для Катерины и ее семьи. Мы помним ее и мы будем продолжать усилия, чтобы Украина стала такой страной, за которую она отдала жизнь".
Что было раньше: В этот же день посольства Великобритании, Франции и Германии выразили надежду, что заказчикам нападения на активистку Екатерину Гандзюк будет вынесен приговор украинскими правоохранителями.
В годовщину смерти Гандзюк, 4 ноября, в 40 городах Украины и мира в 19:00 состоятся акции "Год без Кати" с требованием наказать виновных в нападении на нее.
В Киеве активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" намерены прийти к Офису президента.
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Предыстория:
- 31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк в Херсоне облили концентрированной серной кислотой.У нее были ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз. По состоянию на 21 сентября Гандзюк перенесла 11 операций.
- 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла в реанимации в Киеве.
- При жизни, с больничной койки, Гандзюк, опубликовала видеообращение к украинским властям и обычным украинцам.
- 5 августа 2019 года вступил в силу приговор 5-м людям, осужденным к лишению свободы за совершение нападения на херсонскую активистку.
- Недавно в СБУ сообщили, что следствие по делу об убийстве Гандзюк проходит в рамках пяти уголовных производств под процессуальным руководством Генпрокуратуры.