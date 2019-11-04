Поверенный США в Украине: Требуем справедливости для Гандзюк

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Понедельник, 4 ноября 2019, 17:06

Временно поверенный США в Украине Уильям Тейлор в годовщину гибели Екатерины Гандзюк почтил ее память и напомнил, что виновные должны понести ответственность.

Источник: посольство США в Украине

Прямая речь: "Сегодня мы с грустью вспоминаем годовщину смерти Катерины Гандзюк, которая умерла год назад в этот день. Она была настоящей женщиной большой отваги. Она посвятила свою жизнь Украине, пожертвовала собой ради Украины.

Мы требуем справедливости для Катерины и ее семьи. Мы помним ее и мы будем продолжать усилия, чтобы Украина стала такой страной, за которую она отдала жизнь".

Что было раньше: В этот же день посольства Великобритании, Франции и Германии выразили надежду, что заказчикам нападения на активистку Екатерину Гандзюк будет вынесен приговор украинскими правоохранителями.

В годовщину смерти Гандзюк, 4 ноября, в 40 городах Украины и мира в 19:00 состоятся акции "Год без Кати" с требованием наказать виновных в нападении на нее.

В Киеве активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" намерены прийти к Офису президента.

Знать больше: Безнаказанность убивает. Кем была и за что боролась Катя Гандзюк

Предыстория:

  • 31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк в Херсоне облили концентрированной серной кислотой.У нее были ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз. По состоянию на 21 сентября Гандзюк перенесла 11 операций.
  • 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла в реанимации в Киеве.
  • При жизни, с больничной койки, Гандзюк, опубликовала видеообращение к украинским властям и обычным украинцам.
  • 5 августа 2019 года вступил в силу приговор 5-м людям, осужденным к лишению свободы за совершение нападения на херсонскую активистку.
  • Недавно в СБУ сообщили, что следствие по делу об убийстве Гандзюк проходит в рамках пяти уголовных производств под процессуальным руководством Генпрокуратуры.

Темы: нападение на Гандзюк США


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