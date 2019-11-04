Орбан стал новым премьером Румынии

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Понедельник, 4 ноября 2019, 17:35

Парламент Румынии в понедельник проголосовал за назначение нового правительства во главе с премьер-министром Людовиком Орбаном.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Mediafax.ro.

За состав нового кабмина проголосовали 240 депутатов. Своим голосованием они одобрили правительство в составе 16 министров и его программу.

Сегодняшнее голосование в парламенте важно не только для Румынии, но и для ЕС. Новая Европейская комиссия должна была начать работу 1 ноября, однако из-за политических пертурбации в Румынии Бухарест затянул с выдвижением своего еврокомиссара.

Орбан возглавляет Национально-либеральную партию (PNL), которая является членом правоцентристской альянса Европейской народной партии (ЕНП).

Президент Румынии Клаус Йоханнис попросил Орбана сформировать правительство после краха правительства социал-демократов.

Ранее сообщалось, что у правительства Орбана будет короткий мандат, поскольку он выступает за проведение досрочных выборов.

Читайте также: "Еще один Орбан: как коррупционные скандалы свергли румынское правительство".

Темы: Румыния


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