Из-за обстрелов на Донбассе детей из школы эвакуировали в бомбоубежище

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Понедельник, 4 ноября 2019, 18:19
Фото UNICEF Ukraine 2018 года

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: вечерняя сводка штаба операции Объединенных сил

Дословно: "Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенного минскими договоренностями артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 и 120 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия".

Детали: В частности 6 обстрелов позиций сил ВСУ российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" и 10 обстрелов - в районе ответственности группировки "Восток".

Сообщается, что на окраине Новотошковского (находится в 13 километрах от Золотого-4 -ред.) враг применил весь спектр вооружения, начиная со стрелкового оружия до минометов различных калибров и артиллерии калибра 122 мм. Детей, находящихся в школе, эвакуировали в бомбоубежище.

По данным штаба, жертв среди гражданского населения нет. После окончания обстрела обучение продолжилось.

В течение суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил нет.

Относительно ситуации на участке разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Там происходит техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности, загрязненной взрывоопасными предметами (по графику мероприятия продлятся до 9 ноября).

Украинская правда
Темы: Донбасс терроризм


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