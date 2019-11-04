"Слуга народа" хочет, чтобы медики в зоне ООС стали участниками боевых действий

Депутат фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк зарегистрировала проект закона о предоставлении статуса участника боевых действий медицинским работникам.

Источник: законопроект №2341, Ольга Василевская-Смаглюк в Facebook

Дословно Василевская-Смаглюк: "В Украине тысячи медицинских работников...не получают статуса участника боевых действий.

В то же время, должностные лица органов государственной власти, например, прокуратуры, иногда получают данный статус всего за несколько часов пребывания в зоне ООС.

Идею исправить это неравенство мне подал председатель Бородянского ЦРБ Игорь Чебышев...Зарегистрировала соответствующий законопроект".

Детали: Медработник получает статус участника боевых действий, если "выполнял свои служебные обязанности в ходе военных действий в зоне проведения антитеррористической операции".

Указанным лицам законопроект определяет льготы.

На сайте Верховной Рады указано, что проект закона о внесении изменений в закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" относительно предоставления статуса участника боевых действий медработникам предоставлен для ознакомления в Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.