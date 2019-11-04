Боевик, который 5 лет воевал против ВСУ, получил 8 лет тюрьмы

Боевика так называемой "ЛНР", причастного к обстрелам позиций украинских военных подразделений, приговорили к 8 годам лишения свободы.

Источник: Пресс-служба СБУ

Дословно: "Контрразведчики совместно с военнослужащими Вооруженных Сил Украины в марте 2019 задержали боевика в районе проведения операции Объединенных сил. Злоумышленник предоставил следователям СБУ свидетельство о многочисленных фактах пыток, убийств, разбойных нападений, грабежей и мародерства, совершенных участниками незаконных вооруженных формирований".

Детали: Указывается, что осужденный – житель Днепра, который в мае 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Прошел спецподготовку в тренировочном лагере для боевиков в российском городе Белгороде. Пять лет воевал против украинских войск в районах населенных пунктов Зоринск, Перевальск, Сентяновка, Бахмутка, Желобок, Сокольники и Дебальцево.

Лисичанский городской суд Луганской области приговорил его по статье "участие в деятельности террористической организации".