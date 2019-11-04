Канада назвала нового посла в Украине

Новым послом Канады в Украине станет Лариса Галадза, которая заменит на посту Романа Ващука.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на сайте канадского правительства.

Роман Ващук ранее объявил о завершении своей пятилетней каденции в Украине.

Свою карьеру Галадза начала в Министерстве обороны Канады в 1996 году, после чего сменила ряд государственных должностей.

С 2014 по 2016 годы она была генеральным директором по вопросам допуска в гражданство и иммиграции Канады.

В 2016 году она стала генеральным директором Программы операций по поддержанию мира и стабилизации в МИД Канады.