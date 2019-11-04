Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Канада назвала нового посла в Украине

Понедельник, 4 ноября 2019, 18:47
Канада назвала нового посла в Украине

Новым послом Канады в Украине станет Лариса Галадза, которая заменит на посту Романа Ващука.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на сайте канадского правительства.

Роман Ващук ранее объявил о завершении своей пятилетней каденции в Украине.

Свою карьеру Галадза начала в Министерстве обороны Канады в 1996 году, после чего сменила ряд государственных должностей.

С 2014 по 2016 годы она была генеральным директором по вопросам допуска в гражданство и иммиграции Канады.

В 2016 году она стала генеральным директором Программы операций по поддержанию мира и стабилизации в МИД Канады.

 

Темы: Канада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Канада
Канада запустит новую программу постоянного проживания для украинских беженцев
В Канаде владелец магазина "чистых" наркотиков умер от передозировки
Кулеба поговорил с главой МИД Канады о мятеже в РФ и саммите НАТО
Последние новости
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
Все новости...
Реклама: