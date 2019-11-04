Новости 4 ноября: прекращение полномочий Луценко, судебная реформа

Ирина Луценко объяснила, почему уходит из Верховной Рады, – новости, которые были актуальны 4 ноября.

Об Ирине Луценко

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Луценко подтвердила, что просит о досрочном прекращении полномочий нардепа по состоянию здоровья.

О судебной реформе

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о деятельности органов судейского управления, который критиковали ЕС и Канада.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более трех тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Украина направила России ноту с требованием указать координаты украинских катеров "Бердянск" и "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые в ноябре 2018 года захватили и обстреляли российские военные.

В городе Вишневое Киевской области россиянин повредил флагшток с черно-красным флагом Организации украинских националистов возле памятника "Небесной сотни", позже в отделении плакал, смеялся и прыгнул с 3-го этажа.

В Одесской области несовершеннолетний убил 14-летнюю Дарию Дробот, с которой в компании других детей отдыхал в лесу. Сейчас злоумышленник задержан.

Зеленский назначил Романа Боднара председателем Черкасской областной администрации.

Съезд партии "Слуга народа" состоится в Киеве в ближайшее воскресенье, 10 ноября.