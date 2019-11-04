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Погода на неделю: постепенное похолодание, кое-где дождь

Понедельник, 4 ноября 2019, 22:49

В течение недели в отдельных областях Украины небольшой дождь и постепенное похолодание с максимальных 20° тепла днем во вторник до минимальных 8° в выходные дни.

Источник: Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 6 ноября в западных областях дождь, в северных областях местами небольшой дождь, на остальной территории - без осадков. Ночью температура 5-10° тепла, на юге и западе - до 13°. Днем 14-19°, в южной части 17-22°, на крайнем западе 8-13°.

В Киевской области местами небольшой дождь. Температура ночью 5-10° тепла, днем ​​14-19°; ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

7 ноября по Украине местами небольшой дождь. Температура в западных, северных и большинстве центральных областей ночью 3-8° тепла, днем ​​8-13°, на остальной территории ночью 7-12°, днем ​​14-19°.

В Киевской области ночью без осадков, днем ​​небольшой дождь; ночью 3-8° тепла, днем ​​8-13°; ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

8-9 ноября по Украине местами небольшой дождь. 8 ноября ночью 2-8°, днем ​​8-14°. 9 ноября ночью 5-11°, днем ​​11-17°; в южной части ночью 8-13°, днем ​​14-20°.

В Киевской области 8-9 ноября местами небольшой дождь. Температура 8 ноября ночью 3-8°, днем ​​8-13°, 9 ноября ночью 5-10°, днем ​​11-16°.

Этому предшествовал прогноз на 5 ноября от Натальи Диденко.

 
 

Темы: погода
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