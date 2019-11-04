В РФ назвали условие возвращения захваченных кораблей в Керченском проливе

Член Совета Федерации от оккупированного Крыма Сергей Цеков заявил, что разговоры о возвращении кораблей можно вести, если Украина публично признает свою провокацию в Керченском заливе.

Источник: российское информагентство "ТАСС"

Детали: Комментируя ноту МИД Украины относительно требований вернуть корабли, Цеков сказал, что Киев так и не признал факт провокации, "что следовало бы сделать", только потом говорить об имуществе.

По его словам, украинские корабли могут быть полезными в расследовании.

Напомним:

4 ноября Украина направила России ноту с требованием указать координаты украинских катеров "Бердянск" и "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые в ноябре 2018 года захватили и обстреляли российские военные.

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