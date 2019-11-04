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В РФ назвали условие возвращения захваченных кораблей в Керченском проливе

Понедельник, 4 ноября 2019, 23:48

Член Совета Федерации от оккупированного Крыма Сергей Цеков заявил, что разговоры о возвращении кораблей можно вести, если Украина публично признает свою провокацию в Керченском заливе.

Источник: российское информагентство "ТАСС"

Детали: Комментируя ноту МИД Украины относительно требований вернуть корабли, Цеков сказал, что Киев так и не признал факт провокации, "что следовало бы сделать", только потом говорить об имуществе.

По его словам, украинские корабли могут быть полезными в расследовании.

Напомним:

  • 4 ноября Украина направила России ноту с требованием указать координаты украинских катеров "Бердянск" и "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые в ноябре 2018 года захватили и обстреляли российские военные.

Предыстория:

  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
  • Оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово". Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
  • 25 мая 2019 года постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должен осуществить Россия и обязал РФ отпустить захваченных моряков.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: УкраинаРосcияКерченский пролив
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