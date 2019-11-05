США выйдет из Парижского климатического соглашения через год

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Вторник, 5 ноября 2019, 02:44

Выход Соединенный Штатов с Парижского климатического соглашения состоится через год, когда сообщение об этом решении вступит в силу.

Источник: сообщение на сайте Госдепа США

Детали: Согласно условиям соглашения, Штаты подали официальное уведомление об отзыве в ООН.

Как добавили в Госдепе, президент Дональд Трамп принял такое решение из-за "несправедливого экономический бремя, возложенного на американских рабочих и налогоплательщиков".

И подчеркнули, что США сократили все виды выбросов в атмосферу.

Напомним:

  • Парижское климатическое соглашение было принято в декабре 2015 года и вступило в силу 4 ноября 2016 года.
  • Представители 195 стран договорились сокращать объемы выбросов вредных газов в атмосферу, чтобы сдержать повышение температуры воздуха на планете к концу этого века в пределах двух градусов по Цельсию от уровня доиндустриальной эпохи.

Предыстория:

  • Трамп объявил о выходе США из Парижского климатического соглашения 1 июня.
  • Он считает, что соглашение мягкое по отношению к ведущим загрязнителям, таким как Китай и Индия, но ставит под угрозу промышленность США. При этом он заявил, что намерен договариваться о новых условиях сделки.
  • Мировые лидеры осудили это решение. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США повернулись к миру спиной.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: США экология


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