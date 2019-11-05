США выйдет из Парижского климатического соглашения через год
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Вторник, 5 ноября 2019, 02:44
Выход Соединенный Штатов с Парижского климатического соглашения состоится через год, когда сообщение об этом решении вступит в силу.
Источник: сообщение на сайте Госдепа США
Детали: Согласно условиям соглашения, Штаты подали официальное уведомление об отзыве в ООН.
Как добавили в Госдепе, президент Дональд Трамп принял такое решение из-за "несправедливого экономический бремя, возложенного на американских рабочих и налогоплательщиков".
И подчеркнули, что США сократили все виды выбросов в атмосферу.
Напомним:
- Парижское климатическое соглашение было принято в декабре 2015 года и вступило в силу 4 ноября 2016 года.
- Представители 195 стран договорились сокращать объемы выбросов вредных газов в атмосферу, чтобы сдержать повышение температуры воздуха на планете к концу этого века в пределах двух градусов по Цельсию от уровня доиндустриальной эпохи.
Предыстория:
- Трамп объявил о выходе США из Парижского климатического соглашения 1 июня.
- Он считает, что соглашение мягкое по отношению к ведущим загрязнителям, таким как Китай и Индия, но ставит под угрозу промышленность США. При этом он заявил, что намерен договариваться о новых условиях сделки.
- Мировые лидеры осудили это решение. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США повернулись к миру спиной.
Ольга Гетьманец, УП
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