Выход Соединенный Штатов с Парижского климатического соглашения состоится через год, когда сообщение об этом решении вступит в силу.

Источник: сообщение на сайте Госдепа США

Детали: Согласно условиям соглашения, Штаты подали официальное уведомление об отзыве в ООН.

Как добавили в Госдепе, президент Дональд Трамп принял такое решение из-за "несправедливого экономический бремя, возложенного на американских рабочих и налогоплательщиков".

И подчеркнули, что США сократили все виды выбросов в атмосферу.

Напомним:

Парижское климатическое соглашение было принято в декабре 2015 года и вступило в силу 4 ноября 2016 года.

Представители 195 стран договорились сокращать объемы выбросов вредных газов в атмосферу, чтобы сдержать повышение температуры воздуха на планете к концу этого века в пределах двух градусов по Цельсию от уровня доиндустриальной эпохи.

Предыстория: