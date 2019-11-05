Импичмент Трампа: Парнас готов свидетельствовать перед Палатой представителей
Арестованный украино-американский бизнесмен Лев Парнас, связанный Рудольфом Джулиани, адвокатом президента Дональда Трампа, готов дать показания комитетам Палаты представителей в рамках расследования импичмента Трампа.
Источник: Reuters со ссылкой на адвоката Парнаса
Детали: Арестованный бизнесмен, который помогал Джулиани искать информацию о конкуренте Трампа Джо Байдене, является ключевой фигурой в рамках расследования обвинений.
Именно его показания могут дать понять: злоупотреблял Трамп своей властью или нет для получения политических преимуществ.
Ранее Парнас отказался давать показания и предоставлять документы.
"Мы будем уважать и не станем избегать запросов комитета, мы будем выполнять требования в той мере, в какой они являются юридически обоснованными", – заявил его адвокат Джозеф Бонди.
Узнать больше: Фруман и Парнас. Чем известны бизнесмены, финансировавшие кампанию Трампа
Предыстория:
- 10 октября в США арестовали двух бизнесменов - Льва Парнаса и Игоря Фрумана – уроженцев Украины и Беларуси – которые были спонсорами избирательной кампании действующего президента США Дональда Трампа. Их обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.
- Адвокат Трампа Руди Джулиани называл этих бизнесменов своими клиентами. По данным СМИ, с конца 2018 года Фруман и Парнас представили Джулиани нескольким украинским прокурорам для обсуждения дела Хантера Байдена – сына "демократа" Джо Байдена.
- СМИ сообщали, что бывшие генпрокуроры Виктор Шокин и Юрий Луценко "слили" Трампу компромат на его потенциального конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена.
- Фруман и Парнас лоббировали увольнение посла США в Украине Мари Йованович, которую Трамп снял с должности этой весной. По данным журналистов, Парнас и Фруман искали встречи с Владимиром Зеленским во время его инаугурации.
- Как сообщает Reuters, Парнас и Фруман работали на украинского олигарха Дмитрия Фирташа.
- 12 октября стало известно, что прокуратура в США расследует возможное нарушение закона со стороны Рудольфа Джулиани во время его деятельности в Украине.
- Соратники Джо Байдена инициировали процедуру импичмента Трампа.
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