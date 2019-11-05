Импичмент Трампа: Парнас готов свидетельствовать перед Палатой представителей

Арестованный украино-американский бизнесмен Лев Парнас, связанный Рудольфом Джулиани, адвокатом президента Дональда Трампа, готов дать показания комитетам Палаты представителей в рамках расследования импичмента Трампа.

Источник: Reuters со ссылкой на адвоката Парнаса

Детали: Арестованный бизнесмен, который помогал Джулиани искать информацию о конкуренте Трампа Джо Байдене, является ключевой фигурой в рамках расследования обвинений.

Именно его показания могут дать понять: злоупотреблял Трамп своей властью или нет для получения политических преимуществ.

Ранее Парнас отказался давать показания и предоставлять документы.

"Мы будем уважать и не станем избегать запросов комитета, мы будем выполнять требования в той мере, в какой они являются юридически обоснованными", – заявил его адвокат Джозеф Бонди.

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