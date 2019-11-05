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Киевляне пережили вторую самую теплую ночь за 139 лет

Вторник, 5 ноября 2019, 11:13

В Киеве 4 ноября метеорологи зафиксировали два температурных рекорда.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Срезневского

Дословно: "По данным метеостанции температура в ночь на 5 ноября не опустилась ниже 12,3 \° С, а это значит, что предыдущее рекордное значение 1930 года было повторено".

Детали: За минувшие сутки 4 ноября во Киеве было зафиксировано два температурные рекорды. После полудня 4 ноября столбик максимального термометра поднялся до +17,6° С, что на 2,7° С выше предыдущего максимального значения температуры воздуха для этого дня, зафиксированного в 1957 году.

Среднесуточная температура составила +12,9° С, что на 0,6° С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшегося с 1996 года.

По климатическим данным такое значение соответствует 21 сентября.

Напомним: По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в Украине будет тепло и сухо, дожди вероятны на Западе и кое-где на севере Украины. Температура в столице +16 +18 градусов.

Украинская правда

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Темы: погода
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