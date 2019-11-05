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Автомобиль врезался в маршрутное такси: 7 человек в больнице

Вторник, 5 ноября 2019, 11:41

В Днепре водитель Volkswagen не справился с управлением и врезался в маршрутное такси, в результате ДТП 7 человек попали в больницу.

Источник: пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области

Дословно: "На улице Овражной произошло ДТП между маршрутным такси и автомобилем Volkswagen.

Предварительно 29-летняя водитель Volkswagen не справился с управлением, автомобиль занесло на встречную полосу, где в это время двигалась маршрутка".

Детали: По данным патрульных, получили ушибы 6 пассажиров общественного транспорта. Их госпитализировали скорая помощь. Травмы получила и водитель. Ее также доставили в больницу.

 

В полиции призвали водителей избегать резких маневров и соблюдать скоростной режим во время движения в дождливую погоду.

 

Украинская правда
Темы: ДнепрполицияДТП
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