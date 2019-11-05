Внедорожник врезался в маршрутное такси: 7 человек в больнице
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Вторник, 5 ноября 2019, 12:41
В Днепре водитель Volkswagen не справился с управлением и врезался в маршрутное такси, в результате ДТП 7 человек попали в больницу.
Источник: пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области
Дословно: "На улице Овражной произошло ДТП между маршрутным такси и автомобилем Volkswagen.
Предварительно 29-летняя водитель Volkswagen не справился с управлением, автомобиль занесло на встречную полосу, где в это время двигалась маршрутка".
Детали: По данным патрульных, получили ушибы 6 пассажиров общественного транспорта. Их госпитализировали скорая помощь. Травмы получила и водитель Volkswagen. Ее также доставили в больницу.
В полиции призвали водителей избегать резких маневров и соблюдать скоростной режим во время движения в дождливую погоду.
Украинская правда
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