В России собрались вернуть понятие "военная тайна" – СМИ

В российское законодательство может вернуться понятие военной тайны.

Источник: российское издание Известия

Детали: В министерстве обороны РФ рассматривают вопрос возвращения понятия "военная тайна" под юридическим термином "тайна в области обороны".

Под это понятие, как пишет СМИ, подпадут сведения, касающиеся вооружения, комплектования и дислокации войск, а также планов мобилизации – сейчас эта информация относится к государственной тайне.

В минобороны РФ считают, что действующий закон "О гостайне" не закрывает все лазейки для утечек.

Издание отмечает, ссылаясь на бывших высокопоставленных работников КГБ СССР как на экспертов, что закон нужен для защиты от утечек, например, информации о новых вооружениях или от распространения сведений военнослужащими, находящимися в условиях боя.

Предполагается, что по новому закону лица, допущенные к тайным данным, получат определенные привилегии, а за разглашение введут наказание вплоть до уголовного.

Как пишет СМИ, принципиальное решение о введении юридической нормы "тайна в области обороны" уже принято.

Издание напоминает, что во времена СССР понятия государственной и военной тайны были разведены, и ответственность за их разглашение устанавливали две разные статьи Уголовного кодекса.

В 1990-е годы в российском законодательстве от понятия "военная тайна" отказались. Часть информации, относящейся к Вооруженным силам, была отнесена к гостайне, а некоторые сведения вообще перестали быть секретными.