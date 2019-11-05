Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин дал орден болгарину, подозреваемому в шпионаже в пользу РФ

Вторник, 5 ноября 2019, 12:44

Президент России Владимир Путин вручил "Орден дружбы" болгарину Николаю Малинову, которого прокуратура Болгарии подозревает в шпионаже в пользу РФ.

Об этом сообщает "Европейское правда" со ссылкой на Bloomberg.

Церемония награждения состоялась в Москве 4 ноября на приеме по случаю Дня национального единства. Фото Малинова с Путиным доступны на сайте Кремля.

 

В сентябре Малинов вышел из-под ареста под залог в размере около 28 тыс. долларов. Ему запретили выезжать из страны. Но в болгарской прокуратуре сообщили, что суд разрешил Малинову покинуть страну на пять дней.

"Я встретил генерала Решетникова - мы ели, пили и ходили в русскую баню. Моя важнейшая встреча была с Путиным, и к счастью, я имел возможность поговорить пять-шесть минут о Болгарии, "русофилах" и его мнение о том, что мы делаем ", - сказал Малинов в комментарии изданию.

В прокуратуре Болгарии заявляют, что Малинов почти девять лет работал на организации "Двуглавый орел" и "Российский институт стратегических исследований", по крайней мере 30 раз встречаясь с директором института Решетниковым и с бизнесменом Константином Малофеевым.

Во время последних обысков был найден ряд документов, которые свидетельствуют, что Малинов выполнял задачи, за которые ему заплатили - ему и его компаниям. Кроме предоставления информации о политической ситуации в Болгарии и на Балканах, Малинов также получал деньги для организации различных мероприятий, а также для создания политической партии, которая бы работала на смену геополитических интересов Болгарии. Нужно было создать аналитический центр и приобрести телеканалы бывшей группы TV7.

Во время обысков следователи нашли подготовленную Малиновым записку, которая была написана на русском языке и в которой он описал необходимость геостратегической переориентации Болгарии на Россию и какие меры следует принять для этого. Речь шла о "необходимой геополитической переориентации Болгарии или о том, что мы называем проектом "Болгария".

В документе также было описано, что геополитическая переориентация Болгарии должна была пройти на основе православия, славянской культуры и традиций. Следовало действовать в пяти ключевых сферах - деятельность НПО, создание и обслуживание веб-сайтов, создание собственного телеканала, аналитического центра и партии.

Во время обысков было также найдены документы, предусматривающие передачу акций Vivacom, также упоминался российский банк ВТБ.

Малинов возглавляет общественное движение "Русофилы", которое действует в Софии с 2003 года. Цель организации – "укрепление дружбы и сотрудничества между Болгарией и Россией".

Темы: шпионажПутинРосcияБолгария
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
шпионаж
В Польше задержали еще одного вероятного шпиона РФ, гражданина Украины
Россиянам запретили строить посольство в Австралии
Венгрия объявила в розыск экс-депутата, осужденного за шпионаж в пользу РФ
Последние новости
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
Все новости...
Реклама: