"Желтый" уровень опасности: киевлян снова предупреждают об усилении ветра

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Вторник, 5 ноября 2019, 14:03

В среду, 6 ноября в Киеве ожидаются порывы ветра 15-24 м/с, что соответствует первому, "желтому", уровню опасности.

Источник: Укргидрометцентр, КГГА

Детали: В связи с этим управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян и гостей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

  • все окна плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев (особенно тополей), не парковать рядом с ними автотранспорт;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии.

В КГГА напомнили, что при падении деревьев или веток, при травмировании людей следует немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Что было ранее: Метеорологи предупреждали о I уровне опасности в связи с усилением ветра 4 ноября.

Украинская правда
Темы: погода Киев


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