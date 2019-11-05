"Желтый" уровень опасности: киевлян снова предупреждают об усилении ветра

В среду, 6 ноября в Киеве ожидаются порывы ветра 15-24 м/с, что соответствует первому, "желтому", уровню опасности.

Источник: Укргидрометцентр, КГГА

Детали: В связи с этим управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян и гостей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев (особенно тополей), не парковать рядом с ними автотранспорт;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии.

В КГГА напомнили, что при падении деревьев или веток, при травмировании людей следует немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Что было ранее: Метеорологи предупреждали о I уровне опасности в связи с усилением ветра 4 ноября.