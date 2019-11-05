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Левочкина переписывалась с Манафортом по приватизации "Укртелекома" – СМИ

Вторник, 5 ноября 2019, 14:52

В 2010 году тогдашний нардеп от "Партии регионов" Юлия Левочкина договаривалась с американским политтехнологом и лоббистом Полом Манафортом об участии в схеме приватизации "Укртелекома".

Об этом свидетельствует переписка, оказавшегося в расследователей с OCCRP, пишет Слидство.инфо.

"Манафорт - давний игрок в американской политике и бизнесе и имеет связи по всему миру. Его отношения с Украиной тянутся еще с начала 2000-х. Кроме этого, он был вовлечен в президентскую кампанию Виктора Януковича в 2010 году", - пишут журналисты.

Указывается, что во время этой кампании Манафорт тесно сотрудничал с двумя украинскими политиками: депутатом Юлией Левочкиной и ее братом Сергеем Левочкиным, который стал главой администрации президента Януковича.

"Манафорт и Левочкин не теряли времени, планируя различные сделки. Об этом свидетельствуют тысячи электронных писем, которые оказались в OCCRP. Они подтверждают, что переписка между этими людьми продолжались десятилетиями. Через семь месяцев после победы Януковича на выборах Левочкина написала Манафорту о запланированной приватизации "Укртелекома". Она предположила, что им удастся получить компанию по выгодной цене, поскольку они могут влиять на тендерный процесс", - сказано в публикации.

Приводится также цитата из письма Левочкиной Манафорту от 13 сентября 2010 года. Из нее понятно, что должность ее брата, как высшего чиновника в правительстве Януковича, может пригодиться.

"Мы можем влиять на условия аукциона. Таким образом, есть пространство для маневра", - написала Левочкина.

Она сообщила Манафорту, что они с братом могут "структурировать условия тендера" под себя, и даже не допустить к участию компании, в которых любое государство имело долю более 25 процентов.

"Мы можем подготовить компанию, которая будет участвовать в тендере", - написала она.

Отмечается, что в момент переписки, Манафорт восторженно ответил на электронное письмо Левочкиной.

"Я передал информацию соответствующим людям", - написал он 14 октября. "Завтра у нас с ними будет звонок. Я предложу провести встречу на следующей неделе. Цель встречи - собрать всех участников за одним столом, обсудить условия, предложения и следующие шаги".

В конце концов, 16 ноября 2010 Манафорт написал Левочкиной, что не сможет обеспечить финансирование покупки "Укртелекома", несмотря на "давление" на потенциальный источник финансирования в Китае.

Схема продолжилась без него.

В тоже время, в пресс-службе партии "Оппозиционного платформы - За життя" "Украинской правде" заявили, что их нардеп Юлия Левочкина "не получала, не была автором и не отправляла сообщеня, которые редакция получила якобы вследствие взлома неуказанных почтовых ящиков".

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Приватизация "Укртелекома": как олигархи переигрывают государство

Напомним:

Американский суд приговорил бывшего политтехнолога Партии регионов и руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта еще к 7,5 годам тюрьмы.

Манафорта обвиняли в заговоре против Соединенных Штатов, включая отмывание денег, незаконном лоббировании, заговоре с целью помешать правосудию и попытки оказать давление на свидетелей.

Фонд госимущества в мае 2011 года продал 92,79% акций Укртелекома украинской "дочке" австрийской компании EPIC - фирме ЕСУ - по 10,5 млрд гривен.

Затем ЕСУ перепродала актив группе СКМ Рината Ахметова. Бизнесмен стал владельцем компании опосредованно.

Он приобрел в EPIC 100% акций компании UА Тelecominvest Limited, которой принадлежат корпоративные права украинского ООО "ЕСУ".

Последняя компания была непосредственным владельцем Укртелекома, контролируя почти 93% акций компании.

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Темы: ЛевочкинУкртелеком
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