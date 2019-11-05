Гостиный двор в Киеве не арестовали: у ГПУ изменилась концепция
Генпрокуратура отказалась в судебном заседании от намерения арестовать памятник архитектуры Гостиный двор в Киеве, поэтому сейчас государство может передать здание городу, или принять другие меры с целью его восстановления.
Источник: пост советника мэра Киева Игоря Луценко в Facebook, комментарий Луценко УП
Прямая речь Луценко: "Телеграфирую из киевского апелляционного суда. Генпрокуратура отказалась в судебном заседании от намерения арестовать Гостиный двор. Сменилась власть – и концепция тоже изменилась.
Теперь государство сможет передать его Киеву или распорядиться им иным образом, чтобы начать восстановление здания. Спасибо всем, мы это сделали вместе!".
Детали: По словам Луценко, в феврале 2019 года Генпрокуратура "с подачи "завхоза Януковича" Андрея Кравца, которого связывают с ООО "Укрреставрация", которое в свое время арендовало Гостиный двор, открыла новое уголовное производство относительно здания.
Производство начали в связи с попыткой киевского Фонда госимущества вступить в права владельца Гостиного двора от имени государства.
В рамках этого дела ГПУ хотела наложить арест на памятник с запретом отчуждения и распоряжения зданием.
В марте Печерский райсуд Киева отказался арестовать Гостиный двор. Но прокуроры подали апелляцию.
Сейчас, по словам советника мэра, сменилось руководство ГПУ, и изменилась их позиция в этом деле, поэтому прокуроры отказались от своих исковых требований.
Активисты такое решение называют победой и шагом к будущему восстановлению памятника.
Почему это важно: В случае если бы суд наложил арест на здание, то Фонд госимущества не мог бы вступить в права владельца Гостиного двора и соответственно начать сохранение или восстановлением памятника. Это значит, что Гостиный двор, который стоит без штукатурки и крыши еще с 2013 года, продолжал бы разрушаться, и Киев мог бы потерять памятник.
Предыстория:
- Гостиный двор – торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построенный в 1809 году.
- 15 августа 2011 года Кабинет министров исключил Гостиный двор из Государственного реестра памятников архитектуры.
- 20 сентября 2012 года Киевсовет передал ООО "Укрреставрация" в аренду на 5 лет земельный участок под Гостиным двором для проведения реконструкции этого здания под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой.
- Это решение возмутило столичных активистов, поэтому они начали в Гостином дворе акцию протесте.
- 3 августа 2012 года в то время президент Виктор Янукович исключил Гостиный двор из Перечня памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации.
- 24 июня 2014 года Киевский апелляционный админсуд отменил решение Киевсовета о выделении земли застройщику Гостиного двора под противоправную реконструкцию здания.
- 24 ноября 2015 года Окружной админсуд Киева признал незаконным и недействительным постановление Кабмина об исключении Гостиного двора из списка памятников.
- В сентябре 2016 года Хозяйственный суд Киева отказал Фонду госимущества в возвращении памятника архитектуры Гостиного Двора в государственную собственность.
- Гостиный двор стоит без крыши, окон и штукатурки еще с зимы 2013 года.
- В 2018 году суд расторг договор аренды и обязал "Укрреставрацию" вернуть здание Гостиного двора Региональному отделению ФГИУ по городу Киеву.
- Тогда же мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичная власть ожидает передачи Гостиного двора в собственность общины, готова взять помещение на баланс и привести его в надлежащее состояние.