Гостиный двор в Киеве не арестовали: у ГПУ изменилась концепция

Генпрокуратура отказалась в судебном заседании от намерения арестовать памятник архитектуры Гостиный двор в Киеве, поэтому сейчас государство может передать здание городу, или принять другие меры с целью его восстановления.

Источник: пост советника мэра Киева Игоря Луценко в Facebook, комментарий Луценко УП

Прямая речь Луценко: "Телеграфирую из киевского апелляционного суда. Генпрокуратура отказалась в судебном заседании от намерения арестовать Гостиный двор. Сменилась власть – и концепция тоже изменилась.

Теперь государство сможет передать его Киеву или распорядиться им иным образом, чтобы начать восстановление здания. Спасибо всем, мы это сделали вместе!".

Детали: По словам Луценко, в феврале 2019 года Генпрокуратура "с подачи "завхоза Януковича" Андрея Кравца, которого связывают с ООО "Укрреставрация", которое в свое время арендовало Гостиный двор, открыла новое уголовное производство относительно здания.

Производство начали в связи с попыткой киевского Фонда госимущества вступить в права владельца Гостиного двора от имени государства.

В рамках этого дела ГПУ хотела наложить арест на памятник с запретом отчуждения и распоряжения зданием.

В марте Печерский райсуд Киева отказался арестовать Гостиный двор. Но прокуроры подали апелляцию.

Сейчас, по словам советника мэра, сменилось руководство ГПУ, и изменилась их позиция в этом деле, поэтому прокуроры отказались от своих исковых требований.

Активисты такое решение называют победой и шагом к будущему восстановлению памятника.

Почему это важно: В случае если бы суд наложил арест на здание, то Фонд госимущества не мог бы вступить в права владельца Гостиного двора и соответственно начать сохранение или восстановлением памятника. Это значит, что Гостиный двор, который стоит без штукатурки и крыши еще с 2013 года, продолжал бы разрушаться, и Киев мог бы потерять памятник.

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