Врача киевского онкодиспансера поймали на взятке

Прокуратура совместно с полицейскими Киева разоблачила врача "Киевского областного онкологического диспансера" на получении взятки в 2 тысячи долларов.

Источник: пресс-служба прокуратуры города Киева

Дословно: "Врач требовал и получил 2000 долларов за предоставление медицинской документации, необходимой для прохождения медико-социальной экспертизы без реального прохождения лицом медицинского обследования".

Детали: По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) УК Украины.

Напомним: