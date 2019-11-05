Врача киевского онкодиспансера поймали на взятке

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Вторник, 5 ноября 2019, 17:10

Прокуратура совместно с полицейскими Киева разоблачила врача "Киевского областного онкологического диспансера" на получении взятки в 2 тысячи долларов.

Источник: пресс-служба прокуратуры города Киева

Дословно: "Врач требовал и получил 2000 долларов за предоставление медицинской документации, необходимой для прохождения медико-социальной экспертизы без реального прохождения лицом медицинского обследования".

 
 

Детали: По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) УК Украины.

Напомним:

Украинская правда
Темы: взятка прокуратура Киев


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