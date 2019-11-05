Врача киевского онкодиспансера поймали на взятке
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Вторник, 5 ноября 2019, 17:10
Прокуратура совместно с полицейскими Киева разоблачила врача "Киевского областного онкологического диспансера" на получении взятки в 2 тысячи долларов.
Источник: пресс-служба прокуратуры города Киева
Дословно: "Врач требовал и получил 2000 долларов за предоставление медицинской документации, необходимой для прохождения медико-социальной экспертизы без реального прохождения лицом медицинского обследования".
Детали: По данному факту правоохранители начали уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) УК Украины.
Напомним:
- 3 октября прокуратура совместно с СБУ и полицией задержали в Киеве на взятке в 20 000 долларов заведующего отделом трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии НАМНУ.
- В Минздраве отметили, что крайне взволнованы этой ситуацией и надеются на объективное и профессиональное расследование.
Украинская правда
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